No passado dia 20 de junho, assinalando o Dia Mundial do Refugiado, a vereadora Ana Bracamonte, responsável pelo pelouro da Diáspora e das Migrações, inaugurou no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a exposição ‘De Dentro para Fora’, da artista e fotógrafa Alina Manilo.

Neste dia simbólico, a autarca apelou à reflexão, solidariedade e valorização de todos os que, forçados pela guerra e pela violência, se veem obrigados a reconstruir as suas vidas longe da sua terra natal.

O evento, promovido em parceria com a Associação Ucrânia com Amor, foi inteiramente dedicado às mulheres que, nas palavras da vereadora, “são guardiãs da coragem, da resiliência e da esperança no seio do sofrimento provocado pela guerra”.

A exposição, que poderá ser visitada nas instalações do CCIF até ao final desta semana, apresenta histórias reais de mulheres forçadas a abandonar as suas casas após a invasão da Ucrânia. Através de fotografias, memórias e expressão artística, o público é convidado a entrar num espaço de escuta, empatia e dignidade, onde cada imagem é um testemunho profundo de superação e força interior.

O programa incluiu ainda uma mesa-redonda com a participação de Alina Ostroverkh, Alina Malino, Svitlana Delehan e Sofia Samson, mulheres com percursos distintos nas áreas da fotografia, ensino, investigação e cultura. Unidas pela experiência do exílio, partilharam histórias pessoais e deram voz a tantas outras mulheres ucranianas que atualmente residem na Madeira. Entre a saudade e o recomeço, mantêm vivas as suas tradições, ao mesmo tempo que abraçam a cultura madeirense com generosidade e gratidão.

Ana Bracamonte sublinhou que residem atualmente no Funchal mais de 900 cidadãos com “estatuto de proteção especial”, atribuído pelo Estado português a quem enfrenta risco real de ameaça à vida devido a conflitos armados ou violência generalizada.

A vereadora destacou ainda o papel ativo do Município do Funchal na promoção da integração plena destes cidadãos, que, segundo a autarca, se encontram hoje “perfeitamente integrados a todos os níveis na nossa cidade”.