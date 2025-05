O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, entre os dias 8 e 13 de maio, a exposição dOpamyna 3.0, uma instalação audiovisual interativa do artista Pushkhy. A iniciativa é promovida pelo Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

“Natural da Cova da Beira, Pushkhy regressa agora à Beira Baixa após uma viagem criativa que passou por países como Brasil, Reino Unido e Austrália, deixando a sua marca em projetos de referência e colaborações com artistas e estruturas de renome”, destaca a organização.

O percurso do artista inclui colaborações com os The Gift, o espetáculo Overture no Royal Festival Hall, em Londres, e o projeto Periférico de Vhils no Centro Cultural de Belém. Agora, traz ao Funchal “uma experiência artística singular: uma fusão entre o digital e o sensorial, entre o íntimo e o coletivo, onde o espectador deixa de ser mero observador e torna-se parte ativa da obra”.

Na instalação, o público é convidado a interagir com a sua “sombra digital num ambiente imersivo, onde vídeo e som se entrelaçam em tempo real”, sendo a peça reativa à presença e movimentos dos visitantes. “Não há regras — apenas estímulos: a interação pode ser lenta ou frenética, performativa ou contemplativa”, refere ainda o comunicado.

“Trata-se de uma viagem sensorial onde ‘o ar é palpável e o som tem cor’, numa espécie de sinestesia provocadora que procura quebrar o efeito anestesiante da rotina”, acrescenta a organização. O projeto assume também uma vertente pedagógica, contando com “a participação especial dos alunos do Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária Francisco Franco”.

A entrada na exposição será gratuita.