Exposição ‘Chão de Fogo’ explora humanização da ilha através do fogo

A exposição ‘Chão de Fogo’ foi ontem inaugurada no Plaza Madeira.

A mostra retrata o elemento do fogo nas suas múltiplas dimensões, destacando a importância do mesmo na humanização da Ilha, enquanto território português, um processo que envolveu a realização de queimadas e contou com o uso do fogo como instrumento de sobrevivência, ao permitir cozinhar, aperfeiçoar e aquecer, e de defesa, com a realização dos fachos, primeiro sistema de alerta do arquipélago.

A exposição faz também referência à figura do bombeiro, numa homenagem à ação e valentia dos ‘soldados da paz’ no combate às chamas e na minimização dos danos.

A mostra estará patente até da 26 de maio, no 2º piso do centro comercial.