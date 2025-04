A 1ª Bienal de Arte e Design do Funchal traz ao Espaço Geração Imaculado, antiga sede da Junta, a exposição “Alterações Climáticas em BD”, uma iniciativa inovadora que utiliza a banda desenhada para sensibilizar os mais jovens sobre as alterações climáticas.

A mostra, patente até 2 de maio, é composta por 12 pranchas divididas em três capítulos – “Futuro Verde”, “Poder do Fogo” e “As Águas da Madeira” –, cada um abordando um aspeto crítico da crise ambiental e desafiando os visitantes a pensar em soluções sustentáveis.

Na sessão de abertura, realizada na tarde de ontem, na presença de jovens da Escola Bartolomeu Perestrelo, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, destacou a exposição como uma ferramenta poderosa de educação ambiental.

“De uma forma acessível e envolvente, esta exposição sublinha a necessidade de uma urgente mudança de mentalidade que envolva toda a comunidade, em particular os jovens”, referiu o autarca.

Faria Paulino, diretor do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, em representação também do Município do Funchal, mostrou-se preocupado com a crise climática, reforçando a urgência de ações concretas e o papel dos jovens na construção de um futuro sustentável.

O autor da exposição, Roberto Macedo Alves, guiou os visitantes pela narrativa da banda desenhada, destacando a jornada dos personagens BIA e CARAMUJO, que transportam os espectadores por um percurso de aprendizagem sobre os impactos ambientais na Madeira.

Além da exposição, o Espaço Geração Imaculado receberá quatro workshops dedicados ao tema das alterações climáticas, marcados para os dias 9, 16, 23 e 30 de abril, às 17h30, que desafiarão os participantes a desenvolverem projetos ligados à preservação ambiental.

Em nota de imprensa, a Junta do Imaculado Coração de Maria reforça o seu compromisso com a educação ambiental e a promoção da consciência ecológica, desafiando a comunidade escolar a visitar este espaço de aprendizagem e a refletir sobre um dos maiores desafios do nosso tempo.