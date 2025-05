A banda madeirense que representou Portugal ficou em 21.º lugar na final do Festival Eurovisão da Canção.

A música escrita pelos madeirenses Guilherme Gomes, Francisco Sousa, João Rodrigues, Diogo Góis, Lourenço Gomes e André Santos voltou a receber aplausos de todos os presentes em Basileia, mas desta vez a emoção do tema não se refletiu em votos suficientes para almejar os primeiros lugares do concurso.

A grande vencedora da 69.ª edição do certame foi a Áustria, com Wasted love, canção de JJ. O júri tinha dado os primeiros cinco lugares à Áustria, à Suíça, a França, à Itália e aos Países Baixos, mas o público deu a pontuação máxima a Israel, que ficou até ao último momento da votação no topo da tabela.