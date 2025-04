A atriz Inês Herédia esteve, esta manhã, na Câmara Municipal da Ribeira Brava, onde foi recebida pelo presidente Ricardo Nascimento. De férias na Madeira, aproveitou a ocasião para mostrar aos filhos a casa que outrora pertenceu ao seu tetravô, o visconde Francisco Correia de Herédia.

Com uma forte ligação à Madeira, a atriz não esconde o seu fascínio pela Ribeira Brava. “Eu sempre tive uma ligação muito forte à Madeira, mas desde que fiz o documentário do Visconde, sinto mesmo que pertenço aqui”, referiu, salientando que fazia todo o sentido mostrar este espaço aos filhos. “Quando eu gravei o documentário, há quase dois anos, eles não tinham capacidade de entendimento. Agora, é muito importante para mim que possam ter esta memória, perceber que já lá estivemos, num sítio que é tão importante para mim”.

Inês Herédia é uma das protagonistas do documentário sobre o Visconde e felicitou a autarquia pelo projeto que lhe permitiu descobrir um pouco mais sobre o seu tetravô. “É como se estivéssemos outra vez há 120 anos a reviver a vida de uma das maiores personalidades da Madeira que muito contribuiu para o seu desenvolvimento ”. Além disso, “enquanto pesquisava para o documentário, é como se eu tivesse encontrado justificação para alguns lugares meus”.

Orgulhosa das suas raízes, consegue identificar algumas semelhanças com o seu tetravô. “Eu também sou indomável, também quero sempre mais, acho que se pode fazer melhor, também sou uma mulher de causas e ele era muito assim. Eu conhecia-o, mas não o conhecia nesta extensão e descobrir tantos traços que eu também tenho foi maravilhoso”.

Para Ricardo Nascimento, receber a Inês Herédia, tetraneta do Visconde da Ribeira Brava, é um marco simbólico. “Mostrar aos filhos um edifício que já foi dos seus anos antepassados, de alguém que lutou para que fôssemos município é algo importante, pois estamos a falar de alguém que teve um papel importante na Madeira, esteve envolvido em vários projetos regionais e não foi devidamente reconhecido”.

Daí que a realização do documentário seja “uma forma de dar valor e publicitar o trabalho e a visão de um homem que via e pensava muito à frente do seu tempo”. A apresentação deste trabalho cinematográfico será feita no dia 26 de Abril, no âmbito da Semana da Cultura da Ribeira Brava.