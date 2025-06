‘Os Gigantes’, de Victor Hugo Pontes chega ao Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal, no próximo dia 21 de junho, às 20h00.

A peça, que resulta de uma produção da Dançando com a Diferença e Nome Próprio, do Porto, que se desenrola num tempo e lugar indeterminados: no limite entre a fábula e a realidade.

“Tudo o que acontece em palco é, por definição, inacabado. A ideia não é recriar em movimento o texto de Pirandello, mas transferir para o corpo dos intérpretes essa sensorialidade onírica que ali vemos, a fantasia e a ilusão, indagando os limites da comunicabilidade e a possibilidade de um sem-fim”, lê-se na sinopse.

Os bilhetes estão à venda na ticketline, por um preço de 11 euros.