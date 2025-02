Edição de estreia da designada Bienal de Arte e Design (BAD) decorre entre março e junho, após sucessivos adiamentos desde o seu primeiro anúncio, em 2021. Programação ainda é segredo, mas será apresentada ainda este mês.

Após anos de adiamentos e expectativas frustradas, a bienal internacional dedicada às artes do Funchal está finalmente confirmada para ocorrer este ano, entre os meses de março e junho. Este evento, que tem deixado, desde o seu primeiro anúncio, a promessa de transformar a capital madeirense num palco de criatividade e inovação, é oficialmente denominada de Bienal de Arte e Design (BAD) e, nesta edição de estreia, será dedicada ao tema dos ‘Ecossistemas do Design’, segundo apurou o JM.

Foco no design sustentável

Com a escolha do mote, os eventos acolhidos na programação, para além de deixar a mínima pegada ecológica, devem centrar-se em ‘ecossistemas’ como o ambiente, natureza, comunidade, economia circular e novas tecnologias sustentáveis.

Desde 2021, a realização de uma bienal internacional tem sido um compromisso reiterado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF). Inicialmente prevista para 2022, a sua concretização foi sucessivamente adiada, gerando críticas e descrédito por parte da comunidade artística, dos partidos da oposição à liderança da CMF e da população em geral.

Em março do ano passado, a presidente da CMF, Cristina Pedra, assegurou que o evento seria mesmo uma realidade em 2025 e que os preparativos já estavam em curso. Desta vez, as ações acompanharam as palavras.

