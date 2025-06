A organização dos Concertos no Pátio, no Funchal, informa que, por motivos de saúde, Lena D’Água não poderá deslocar-se à Madeira, ficando impossibilitada de participar no espetáculo agendado para amanhã ao lado do músico Benjamim.

Apesar da alteração, o evento mantém-se na mesma data, com a presença confirmada de Benjamim, que atuará a solo.

A organização dá conta de que todos os que adquiriram bilhetes para o concerto Lena D’Água & Benjamim, o Castanheiro Boutique Hotel disponibiliza o reembolso integral do valor dos ingressos a partir do dia 19 de junho, na receção do hotel, conforme realçado em comunicado de imprensa.