O livro “Dissonância Climática” é apresentado sexta-feira, 8 de novembro, na Galeria Anjos Teixeira e contará com a presença do autor, Rui Pena dos Reis, catedrático jubilado da Universidade de Coimbra.

“À conversa com Pena dos Reis, no Funchal, será uma oportunidade para uma reflexão sobre os problemas ambientais, as manifestações das alterações climáticas e os problemas do desenvolvimento humano e social”, é endereçado às redações.

O evento acontece pelas 19 horas.