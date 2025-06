Machico volta a vestir-se de história e emoção. Esta tarde, a baía da cidade é palco de uma viagem no tempo que volta a atrair milhares de pessoas, num dos momentos mais emblemáticos da 18.ª edição do Mercado Quinhentista: o desembarque dos navegadores Tristão Vaz Teixeira e João Gonçalves Zarco.

Ao som de tambores e gaitas, e com o cheiro de especiarias a perfumar o ar, cerca de 1.400 figurantes trajados a rigor recriam o cenário quinhentista, enchendo as ruas com cor, movimento e animação.