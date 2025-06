O concerto do grupo que assinala 40 anos de carreira está a ir ao encontro das expectativas do público presente no penúltimo dia das festas do concelho de Santa Cruz. A banda subiu ao palco na Praça Padre Patrocínio Alves já passava das 22h00.

Recorde-se que as festas do concelho de Santa Cruz presenteiam amanhã o público com um concerto de Marisa Liz.