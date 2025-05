Esta manhã, na sessão de abertura do Encontro Regional de Clubes Europeus, que teve lugar na Escola Secundária Jaime Moniz, a cantora Vânia Fernandes, também professora de canto, interpretou ‘Senhora do Mar’, tema que os portugueses escolheram para o Festival da Eurovisão, de 2008.

Mas, mais do que isso, e numa altura em que os madeirenses NAPA estão na Basileia para representar o nosso país, na edição deste ano, a artista expressou o seu apoio aos conterrâneos fazendo um ‘medley’ do seu tema com ‘Deslocado’ dos NAPA.

Um momento emotivo, que reproduzimos neste artigo, graças ao vídeo disponibilizado pela Educamedia, da SRECT.