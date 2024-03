A confirmação para o terceiro dia da Semana do Mar do Porto Moniz, quarta-feira, 24 de julho, é um repetente, cuja evolução no percurso na música e no entretenimento justificam um novo convite para a edição deste ano. David Carreira está de regresso àquele que é uma das maiores festas do verão madeirense, após uma enchente registada em agosto de 2015.

Na altura, tinha já entre os seus maiores êxitos canções como ‘Baby Fica’, ‘Esta Noite’ e ‘A Força Está em Nós’. Agora, acrescentaram-se à sua carteira de sucessos ‘Vamos Com Tudo’, ‘Menta’, ‘Saudade’, e, mais recentemente, ‘Vida Boa’, sendo que o alinhamento para o espetáculo deste ano promete levar a plateia ao rubro.

Nascido em 1991, conta com “mais de 340 milhões de visualizações no YouTube, centenas de milhares de ouvintes no Spotify e um milhão de seguidores nas plataformas sociais”, o que o tornam no ‘cantor português com mais seguidores nas redes sociais’, conforme se lê na sua biografia. O artista, que se tem destacado também na dança e na representação, tem previsto para este ano o lançamento do seu novo trabalho discográfico, o qual será promovido na ‘Última Dança Tour’, que tem espetáculo marcado para o dia 11 de maio no MEO Arena.

Ernesto Macedo a abrir

Para o dia 24 deste evento que decorre entre 22 e 28 de julho na frente-mar da vila do Porto Moniz, a autarquia local, entidade encarregue da organização, coloca a aquecer o palco para David Carreira o artista regional Ernesto Macedo. O cantor popular madeirense prometeu “uma jornada inesquecível” para este verão, tendo preparado um espetáculo “cheio de surpresas”, com um repertório “repleto de músicas inéditas, todas da sua autoria” e que se farão ouvir acompanhadas das sonoridades do seu acordeão.

Ficam assim anunciadas as presenças de David Carreira e Ernesto Macedo, que compõem um cartaz de peso pejado do melhor da música nacional e regional. Recorde-se, como o JM tem vindo a anunciar, que marcarão presença na Semana do Mar do Porto Moniz os Grumpies e os 4Litro/Duo Pimbalhudo (dia 22), Wilson Correia & Amigos e Herman José com a Orquestra de Jazz do Funchal (dia 23), Elisa e Pedro Abrunhosa (dia 26), Miguel Pires e Nininho Vaz Maia (dia 27) e Live Brisk e Fernando Daniel (28). Fica a faltar, apenas, a atração musical para o quinto dia da Semana do Mar, cujo anúncio está apontado para esta quinta-feira, nas redes sociais do município do Porto Moniz e no JM.