Coro galês vai atuar com a Orquestra de Bandolins e com o grupo coral do Arco da Calheta

Um coro galês de vozes masculinas vai estar nos próximos dias na Madeira, tendo na agenda diversos concertos, um dos quais no dia 23, às 20h30, no Salão Nobre da Assembleia Regional, com a Orquestra de Bandolins da Madeira e com o grupo coral do Arco da Calheta.

O Cor Meibion de Cymru, do País de Gales, chega esta quinta-feira à Região e tem a primeira atuação no dia seguinte, Sexta-feira Santa, no hotel Enotel Lido, às 18h00.

No sábado, às 17h00, o coro atua no Ritz Café, na Avenida Arriaga, e, na terça-feira, dia 22, na Igreja da Santíssima Trindade, Rua Quebra do Costas, às 17h30. Os bilhetes para o concerto na Igreja Inglesa estarão à venda na porta de entrada. Além dos temas mais antigos e conhecidos dos apreciadores, o coro interpretará um novo hino ‘Arcanjos e Serafim’, que foi escrito por dois membros da igreja anfitriã.

O coro galês foi formado em 1982, após um concerto de 1000 vozes galesas do coro de vozes masculinas no Albert Hall, de Londres, que contou com a presença de vários promotores de música americanos.

Os promotores pediram uma digressão pelos EUA, e dos 1000 coristas presentes, 530 aceitaram o desafio. A turnê foi um sucesso, com shows esgotados em 5 estados da Costa Leste dos EUA.

Durante a reunião que se seguiu, 153 dos envolvidos nos concertos norte-americanos votaram para continuar a apoiar o projeto, vendo-o como um ‘coro em digressão’. Todos os membros do coro ensaiam a cada três semanas, pois todos pertencem a coros locais menores. Cor Meibion De Cymru nasceu e imediatamente recebeu o patrocínio do então príncipe de Gales – o príncipe Charles, que continuou o seu patrocínio, agora como rei Charles III, sendo este o único coro galês de voz masculina a ser agraciado com tal honra.

A covid-19 também afetou o coro e sua capacidade de fazer digressões. Mas isso não dissuadiu o grupo, pelo que, até o momento, realizou 24 turnés; nos EUA, Canadá, França, Gibraltar, Europa Oriental e Austrália. O coro atuou já sete vezes nos campos de batalha da 1.ª e da 2.ª Guerra Mundial, momentos pautados pela emoção.