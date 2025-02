No próximo dia 15 de fevereiro, tem início um novo ciclo de concertos com grupos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, integrado no projeto ‘Cultura no Centro’. Esta iniciativa resulta da parceria entre o Conservatório e o Centro Comercial Madeira Shopping (grupo SONAE), estabelecida pelo grupo em 2021 e concretizada nesta colaboração específica em 2022.

O ciclo é constituído por seis concertos, programados entre fevereiro e maio de 2025, que serão realizados por seis agrupamentos do Conservatório. Todos os eventos terão lugar aos sábados de manhã, levando assim música e artes a este espaço comercial.

Concertos inseridos no Ciclo Cultura no Centro:

· 15 fevereiro | 11h30 | ENSEMBLE DE GUITARRAS | Diretor Artístico: Fernando Martins

· 1 março | 11h30 | COMBO DE JAZZ | Diretor Artístico: Francisco Andrade

· 8 março | 11h00 | NINFAS DO ATLÂNTICO | Diretora Artística: Zélia Gomes

· 29 março | 11h30 | COMBO DE MÚSICA MODERNA POP/ROCK| Diretor Artístico: Rodolfo Cró

· 05 abril | 11h30 | CORDOFONES MADEIRENSES | Diretores Artísticos: Pedro Gonçalves e Roberto Moniz

· 10 maio | 11h30 | CORO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO | Diretor Artístico: Nélio Martins.

O Projeto “Cultura no Centro:

O projeto “Cultura no Centro” da Sonae Sierra foi lançado há alguns anos, com o objetivo de promover a cultura através da colaboração com artistas e instituições culturais nacionais e regionais. Deste então, a iniciativa recebeu diversas candidaturas e implementou vários projetos culturais nos centros comerciais geridos pela empresa.