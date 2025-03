O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, sexta-feira (28 de março), pelas 15 horas, na apresentação pública do livro ‘Música Litúrgica na Madeira: a Obra de Germano Gomes’, que terá lugar no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Coordenado por Miguel Tavares e com direção editorial de Paulo Esteireiro, este 13.º volume da coleção Antologia da Música na Madeira constitui um importante contributo para a valorização do património musical religioso da Região Autónoma da Madeira. A obra reúne 55 composições litúrgicas do organista e compositor Germano Gomes (1931–2004), muitas delas ainda hoje cantadas nas celebrações paroquiais madeirenses.

As peças estão organizadas segundo a estrutura da celebração eucarística e destinam-se a formações com órgão, cordas e vozes, indo de obras simples a composições para quatro vozes e instrumentos. A apresentação contará com a presença dos responsáveis pela publicação e incluirá exemplos musicais da obra.

A coleção Antologia da Música na Madeira, publicada pelo Conservatório, é um projeto pioneiro que visa editar, estudar e divulgar o repertório de compositores madeirenses dos séculos XVIII ao XX. Com 15 volumes previstos e mais de 1600 páginas de música, esta antologia tem contribuído para o regresso da música madeirense aos palcos, às igrejas, às escolas e às salas de concerto.

A obra já se encontra disponível para aquisição em: https://lojaconservatorio.pt