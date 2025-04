O Conservatório – Escola das Artes da Madeira anunciou a abertura de inscrições para a 8.ª edição do Estágio de Orquestra Sinfónica, que decorrerá entre 14 e 20 de julho de 2025, sob a direção artística do maestro Francisco Loreto. A iniciativa é aberta a jovens músicos de todo o país e contará com uma formação entre 70 e 80 elementos.

As inscrições estão disponíveis até 21 de abril, através do site oficial do Conservatório. Este ano, a organização incluiu na programação tempos livres para atividades turísticas, com o objetivo de proporcionar aos participantes do continente e dos Açores uma experiência que alia a prática musical à descoberta da ilha da Madeira.

O programa desta edição será dedicado à música sinfónica portuguesa, com um tributo que inclui a Suite Medieval, de Frederico de Freitas, e a Sinfonia n.º 4, op. 16, de Joly Braga Santos, cuja parte final é o conhecido ‘Hino à Juventude’.