Como é habitual, os vários espaços da Savoy Signature têm roteiros de animação para o fim de semana.

Confira o programa proposto pelos vários locais:

Cloud Bar

NEXT

13.03.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

14.03.2025 | sexta-feira

19:00-23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

15.03.2025 | sábado

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

***

Pau de Lume e Terreiro

Savoy Palace

19.03.2025 | quarta-feira

19:30

“Celebre o Dia do Pai com um Jantar Especial. No próximo dia 19 de março, reúna a família e faça um brinde ao Dia do Pai! Celebre este momento especial com um jantar único nos restaurantes Terreiro ou Pau de Lume, localizados no coração do Funchal. À sua espera, teremos deliciosos menus de degustação, compostos por 4 pratos irresistíveis, acompanhados de uma seleção de bebidas Savoy Signature que tornarão a sua refeição ainda mais memorável.

Reserva já a sua mesa e celebre o Dia do Pai connosco, num ambiente acolhedor e sofisticado.”

Menu Pau de Lume

Menu Terreiro

***

Saccharum

Alambique

19.03.2025 | quarta-feira

19:00

Jantar Especial Dia do Pai

“No dia 19 de março, celebre o Dia do Pai de uma forma inesquecível com um jantar exclusivo no restaurante Alambique. Ofereça ao seu pai uma experiência gastronómica única, num ambiente acolhedor e sofisticado, onde cada detalhe é pensado para criar momentos especiais e memoráveis.

Não deixe passar a oportunidade de celebrar este dia tão especial da melhor forma possível. Faça deste Dia do Pai um momento verdadeiramente único!”

Menu