Depois de, no fim de setembro, ter saído o single ‘Não é Amor’, eis que é agora revelado este novo trabalho da artista.

Com letra e música da própria artista, a canção aborda novamente o campo amoroso, sendo, conforme revelou MELA numa publicação no Instagram, a canção mais antiga e pop do seu álbum de estreia, que está previsto para 2025.

’Tanta Gente’ está disponível em todas as plataformas digitais.