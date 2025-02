Os espaços Savoy Signature têm diversas iniciativas para animar o próximo fim de semana. Saiba quais:

Savoy Palace

20.02.2025 | quinta-feira - 21:00

No próximo dia 20 de fevereiro, o Quarteto de Cordas Atlântico, da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta-se no Savoy Palace para um concerto intimista, onde a elegância do espaço se alia à excelência da música clássica. O evento decorrerá no piso 0 e os bilhetes, que devem ser levantados previamente na receção, têm um custo de 10 euros para hóspedes Savoy Signature e 20 euros para não hóspedes. Uma oportunidade única para desfrutar de uma noite de grande qualidade musical num ambiente distinto.

Cloud Bar - NEXT

20.02.2025 | quinta-feira - 21:30

Noites de cinema Cine Cloud

21.02.2025 | sexta-feira - 19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

22.02.2025 | sábado - 19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

23.02.2025 | domingo - 19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Galáxia Skybar - Savoy Palace

20.02.2025 | sexta-feira - 20:00-22:00

Live Jazz

21.02.2025 | sábado - 19:30-23:30

Animação ao som do Dj Maurílio Freitas

22.02.2025 | domingo - 19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove