Veja o que pode fazer nos próximos dias nos espaços da Savoy Signature.

“Terreiro

Savoy Palace

23 e 24.08.2024 | sexta-feira e sábado

20:00

Até 28 de Setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados. O restaurante Terreiro oferece uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

Na sexta-feira, dia 23, o jantar é acompanhado pelo concerto de Miguel Pires Trio e no sábado, dia 24, pelo Trio Juan Caldarado.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Alameda Lounge

Savoy Palace

23 e 24.08.2024 | sexta-feira e sábado

20:00 – 23:00

Às sextas e sábados o Savoy Palace brinda ao verão com os melhores cocktails e canapés. Com um serviço personalizado, onde os talentosos barmen do hotel preparam sete cocktails frescos por pessoa, acompanhados por canapés surpreendentes, esta é a desculpa ideal para aproveitar uma combinação perfeita de sabores, ambiente sofisticado e animação envolvente.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Cloud Bar

NEXT

22.08.2024 | quinta-feira

21:00

O NEXT traz as melhores noites de cinema ao Cloud Bar. Todas as quintas-feiras, das 21:00 às 22:30, o rooftop do hotel mais irreverente transforma-se numa sala de cinema ao ar livre, exibindo filmes repletos de ação, comédia e um toque de drama. Com entrada livre, os espetadores podem também desfrutar de uma variedade de snacks e cocktails coloridos disponíveis no menu do Cloud Bar.

23.08.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

24.08.2024 | sábado

20:30 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

25.08.2024 | domingo

20:30 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

23.08.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Hugo DW

24.08.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj João Garcia

25.08.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

23 a 25.08.2024 às 18:30| sexta a domingo

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis é possível com os jantares Fire Pit no Calhau Beach Club. A nova experiência gastronómica do Saccharum promete surpreender e cativar todos os sentidos.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Gardens

24.08.2024 | sábado

O hotel Gardens apresenta aos sábados os jantares Sabores da Ilha, celebrando o melhor da Madeira. No restaurante Culinarium, a partir das 19:00, a equipa do hotel oferece aos seus convidados uma experiência gastronómica autêntica, destacando pratos típicos da Madeira, preparados com ingredientes locais e frescos.

Para mais informações: 291 213 600 | reception.gardens@savoysignature.com

Royal Savoy

21 e 22.08.2024 | quarta e quinta

O Royal Savoy enche-se de sabores e aromas nesta semana, para celebrar a chegada das noites mais quentes. Durante todas as quartas-feiras do mês de junho a partir das 19:00, os deliciosos sabores de um churrasco serão apresentados com as noites de Barbecue no Armada Deck, recheadas de animação folclore. Já nas quintas-feiras a partir das 19:00, no Restaurante Armada, a gastronomia asiática ganha destaque, com os jantares Asian Flavours numa apresentação de um sofisticado buffet com a mais indulgente seleção de pratos.

Para mais informações: 291 213 500 | royal@savoysignature.com”, informa o gabinete de comunicação da coleção Savoy à imprensa.