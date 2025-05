O DJ e produtor britânico Pete Herbert atua pela primeira vez na Madeira no próximo dia 7 de junho, num evento que promete transformar o rooftop do hotel NEXT, no Funchal, num ponto de encontro entre música, sabores tropicais e vistas deslumbrantes. A atuação integra a programação das Cloud Sensations, conceito de festas promovido pelo grupo Savoy Signature.

Conhecido pela fusão entre disco, house e balearic, e com mais de duas décadas de carreira, Pete Herbert é presença habitual em clubes internacionais e rádios de referência, mantendo também o seu próprio selo discográfico. No Funchal, sobe ao palco às 20h00, antecedido pelos DJs João Garcia (16h00) e Nelson Caires (18h00).

A festa prolonga-se até às 22h00, altura em que o céu do Funchal se ilumina com o espetáculo de fogo de artifício do Festival do Atlântico. Com vista privilegiada sobre a baía, o Cloud Bar assume-se como “camarote a céu aberto” para acompanhar o momento.

O evento tem entrada gratuita, mediante inscrição prévia através do e-mail ou contacto telefónico do hotel ( reservations.next@savoysignature.com | 291 205 700), e inclui uma ementa pensada para partilhar. Pregos de picanha, cachorrinhos de alheira, pokebowls e mix de sushi compõem a oferta gastronómica, complementada por cocktails e mocktails inspirados na frescura do verão.