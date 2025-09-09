Cinemas perdem 40% de espectadores e receitas em agosto face a mesmo mês de 2024

As salas portuguesas de cinema registaram uma quebra de 41,7% no número de espectadores em agosto face ao mesmo mês de 2024, com perdas de 39,9% na receita, revelou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Em agosto, os cinemas portugueses contaram com 962,6 mil espectadores, perdendo mais de um terço dos 1,6 milhões de agosto do ano passado.

No que diz respeito às receitas, agosto somou 6,24 milhões de euros, uma quebra de 39,9% em relação a agosto do ano passado, quando se fixaram em 10,4 milhões de euros.

No acumulado do ano, verifica-se uma quebra face a 2024, quer em termos de espectadores (menos 6,1%) quer em receitas (menos 2,9%).

Em julho, as salas portuguesas de cinema já tinham registado uma quebra de 35,7% no número de espectadores face ao mesmo mês de 2024, com perdas superiores a 31% na receita de bilheteira.

Na altura, no balanço dos primeiros sete meses do ano, apesar da quebra, verificavam-se ainda valores positivos face a 2024, tanto em número de espectadores (2,8%) como em receitas (6,7%).

As produções norte-americanas lideram a lista dos filmes mais vistos do mês de agosto, com “Os Mauzões 2”, de Pierre Perifel, a mobilizar o maior número de entradas: 137 mil desde a estreia, em 31 de julho.

“Lilo e Stitch”, de Dean Fleischer Camp, encabeça a lista dos filmes mais vistos do ano com 660 mil espectadores, desde a estreia em 22 de maio passado.

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, mantém a terceira posição nesta lista, com pouco mais de 384 mil espectadores, desde que chegou às salas, em 16 de janeiro.

“O Pátio da Saudade”, de Leonel Vieira, estreado em 14 de agosto, é agora o filme português mais visto do ano, ao somar perto de 55 mil espectadores.

“On Falling”, de Laura Carreira, a desce à segunda posição, com 13 mil espectadores desde a estreia, em março.