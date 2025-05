A 5.ª edição do FunFest registou uma participação expressiva, com mais de 400 trabalhos submetidos por estudantes do ensino secundário e superior, oriundos de cerca de 70 países.

As declarações foram feitas durante a cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no Salão Nobre do Conservatório e incluiu a exibição dos trabalhos distinguidos e a realização de dois workshops orientados pelos cineastas João Brás e Francisco Lobo Faria, proporcionando momentos de partilha e aprendizagem entre os participantes.

“O aumento cada vez maior do número de alunos, escolas e de tantos países do mundo. Cada vez mais esta área do audiovisual e do cinema está não só na moda, mas finalmente a ter o valor que merece ou que sempre mereceu desde há muito”, realçou, manifestando o desejo de que o projeto “continue por muitos e bons anos”.

Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, enalteceu esta manhã a evolução do Festival Internacional de Vídeo FunFest, que já soma cinco edições de sucesso.

Sob o tema “Narrativas digitais: expressões artísticas no novo milénio”, os participantes nacionais e internacionais foram convidados, até ao passado dia 15 de fevereiro, a refletir sobre como as histórias e as artes se transformam com as novas tecnologias digitais, como vídeo, jogos e redes sociais. O concurso explorou as novas formas de criação e comunicação que emergem no século XXI, destacando a relação entre arte, tecnologia e cultura na atualidade.

Os prémios atribuídos nesta edição contemplam categorias como ficção, animação, videoclip e documentário.

Os trabalhos foram avaliados por um júri composto por Angelizabel Freitas (EB2/3 do Caniço), Vasco Cinha (Direção Regional de Educação), Marco Amaral, Alexandre Neves e Cristiano Abreu (Núcleo de Produção Audiovisual do Conservatório), com base em critérios como originalidade, qualidade estética e eficácia da mensagem.