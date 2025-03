A abertura oficial da Feira do Livro teve início no Teatro Baltazar Dias (TMBD) onde está patente uma exposição de banda desenhada, da autoria de Roberto Macedo.

Vinte Camões, do Teatro Bolo do Caco, invadiram o foyer do TMBD, misturando-se com as entidades oficiais e demais convidados.

A presidente da Câmara Municipal, Cristina Pedra, vai prestar homenagem, no palco principal, a três autores, cuja obra abordou a mitologia insular, outro tema subjacente à programação da feira e também ligado à obra Os Lusíadas.

Duas homenagens - a Cabral do Nascimento e Ana Margarida Falcão -são prestadas a titulo postumo, outra, conta com a presença da homenageada, Irene Lucília Andrade.

A 51 Feira do Livro decorre até 6 de abril na Avenida Arriaga e conta com 34 participantes, entre livreiros, editores e alfarrabistas, integrando também o programa da Bienal Arte e Design do Funchal.