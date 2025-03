A Câmara de Coimbra vai abrir concurso público para obras de requalificação do Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC), que sofreu uma profunda renovação em 2012, com um preço base de 1,7 milhões de euros.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município afirmou hoje que será deliberada na reunião do executivo, na segunda-feira, a abertura de um concurso público para obras de requalificação do MNMC, cujo projeto foi da autoria de Gonçalo Byrne, arquiteto que projetou o novo edifício, inaugurado em 2012.

O lançamento do concurso público surge depois de em novembro de 2021, Câmara e Governo terem formalizado o contrato interadministrativo de cooperação que permite à autarquia promover a requalificação deste museu, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), processo também semelhante para as obras no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

A empreitada, com um prazo de execução de 300 dias, prevê “a renovação e a reparação de algumas patologias existentes no edifício, que sofreu uma intervenção profunda entre 2006 e 2012, sem lhe retirar as características atuais”, afirmou a Câmara de Coimbra.

Segundo a nota de imprensa, “o projeto refere um conjunto de trabalhos a realizar, nomeadamente a substituição dos revestimentos de pavimentos, caixilharia e estores, a introdução de linhas de vida e telhas passadeira nas coberturas de telha, o estudo de ventilação do espaço entre o envidraçado do “cubo” e os espaços adjacentes”, entre outras intervenções.

O projeto foi desenvolvido pelo ateliê do arquiteto Gonçalo Byrne e revisto pela empresa TUU.