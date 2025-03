Os bilhetes para o concerto do próximo dia 2, com os madeirenses vencedores do Festival da Canção, NAPA, Vânia Fernandes e Elisa Silva, vão estar à venda online a partir de hoje, na Ticketline, e a partir de amanhã nas lojas académicas Gaudeamus.

São 500 ingressos que vão estar à venda; 20 euros, para adultos, e 10 euros, para jovens entre os 6 e os 25 anos (inclusive).

As lojas Gaudeamus estão no Colégio dos Jesuídas e no Campus Universitário da Penteada.

O concerto, com a Orquestra Clássica da Madeira, vai juntar, no próximo dia 2, às 18h00, no Casino – Centro de Congressos da Madeira, os três vencedores madeirenses do Festival RTP da Canção, Vânia Fernandes, Elisa Silva e a banda NAPA.

O espetáculo integra o programa comemorativo do Dia da Autonomia, feriado que os madeirenses vão assinalar pela primeira vez, por ocasião dos 50 anos da Autonomia.

Vânia Fernandes, natural de Santo António, venceu o festival em 2008, com o tema ‘Senhora do Mar’, que levou ao Festival Europeu da Canção, onde participou na segunda semifinal obtendo um segundo lugar. A final teve lugar em Belgrado (Sérvia), a 24 de maio do referido ano.

Elisa Silva, da Ponta Sol, foi a vencedora do festival em 2020, com a canção ‘Medo de Sentir’. Iria representar Portugal, mas, por causa da pandemia da covid-19, o evento ao nível internacional, que teria lugar em Roterdão (Holanda), foi cancelado.

A banda NAPA, que no passado dia 8 se sagrou vencedora do festival, com ‘Deslocado’ (amplamente ouvido e partilhado nas redes sociais), vai agora levar o País à Eurovisão, que acontecerá em Basileia (Suíça), em maio. Os madeirenses vão atuar na primeira semifinal, dia 13, conforme foi hoje divulgado e noticiado pelo JM Online. (Editado)