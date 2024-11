Será lançado hoje, pelas 18:00, na Biblioteca Municipal do Funchal, uma obra sobre Virgílio Pereira (1941-2021) que foi uma figura incontornável da sociedade madeirense. A apresentação estará ao cargo do filho, Bruno Pereira, vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, sendo um evento de entrada livre.

Natural do Funchal, Virgílio Pereira distinguiu-se quer como docente, quer como político, por entre outros predicados. Como professor, lecionou na Escola Preparatória Gonçalves Zarco, assim como na Escola Industrial e Comercial do Funchal, marcando uma geração de alunos. Na qualidade de político destacaram-se os dois períodos nos quais ocupou o honroso cargo de Presidente da autarquia funchalense, a saber, entre 1974 e 1983, e ainda durante nove meses em 1994. Foi um edil muito popular e para sempre ficou gravada na nossa mente coletiva as célebres palavras de apoio “Virgílio, amigo, o povo está contigo!”

O primeiro período em que liderou os destinos da Nobre e Leal Cidade do Funchal, depois do 25 de Abril, foi estudado por Diogo Jorge Ferreira Luiz, que acaba de publicar a obra intitulada “Professor Virgílio Pereira: Subsídios para o estudo da Presidência da Comissão Administrativa da C. M. Funchal – 1974-1977”, recentemente editado pela Lisbon International Press, que conta com um prefácio da autoria do Dr. Alberto João Jardim.

De acordo com a sinopse deste livro, o mesmo baseia-se “em discurso direto recolhido em vida de Virgílio Higino Gonçalves Pereira, em testemunhos de outros intervenientes à época e em documentação publicada e não publicada”, constituindo-se o mesmo “como um pouco da história política da Madeira”, procurando “contribuir para que a memória coletiva de um povo prevaleça para registo de gerações futuras.”

Diogo Luís é natural do Funchal, onde nasceu em 1966. É licenciado em Ciências da Cultura e possui ainda um Mestrado em Estudos Regionais e Locais, obtidos na UMa. Desempenha funções na Empresa de Eletricidade da Madeira, da qual é presidente da Direção do seu Centro Cultural e Desportivo. É ainda presidente da Cruz de Malta na RAM e dirigente dos Trabalhadores Sociais Democratas da Madeira.