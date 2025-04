A Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (BMCL) celebra o seu 17.º aniversário com um programa cultural que decorre entre os dias 2 e 17 de maio, dirigido a toda a comunidade.

As comemorações arrancam já esta sexta-feira, 2 de maio, pelas 17h30, com a inauguração de uma exposição que homenageia o ilustrador Pascal Errante, que faleceu recentemente, pelo seu contributo para a arte e cultura locais.

O programa comemorativo integra diversas atividades centradas na literatura, nas artes e na cultura, com o objetivo de promover a leitura, a arte e a cidadania, reforçando o papel da Biblioteca enquanto espaço dinâmico de encontro, partilha e saberes.

A exposição de homenagem ao artista visual Pascal Errante celebra o seu legado nas áreas da ilustração editorial infantil, desenho científico e cartoon, sublinhando a marca que deixou na cultura madeirense. A mostra reúne obras emblemáticas que ilustram a sua visão e percurso artístico, estando patente na BMCL até 14 de maio, com entrada livre.

Em nota de imprensa, a autarquia recorda que Pascal Errante manteve uma estreita colaboração com a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, tendo contribuído com ilustrações para diversos projetos editoriais. É autor do livro ‘À Descoberta da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos’, onde traduziu conceitos e espaços em imagens cativantes. Também deu vida à Biblioteca Itinerante Roseta, criando composições visuais que “tocaram o coração dos leitores”, acrescenta a mesma fonte.

Além da ligação à BMCL, participou em várias exposições, individuais e coletivas, deixando um legado ímpar no campo da ilustração editorial e infantil, cartoon e desenho científico.

A Biblioteca convida o público a revisitar a obra de um artista “comprometido com a partilha do saber, da arte e da cultura”, cuja memória permanece como um legado inspirador para as gerações futuras.