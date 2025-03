Beatboxer MixFX está hoje ao vivo na FNAC no Madeira Soundscape do JM

O artista MixFX, beatboxer e looper madeirense, é o convidado desta sexta-feira, do podcast Madeira Soundscape, a partir das 19h00, na FNAC (MadeiraShopping).

Se não sabe o que é beatbox e looping, ou se sabe e aprecia esta arte, tem a oportunidade de ouvir a explicação da parte de Pedro Campos, que dá pelo nome artística MixFX, e de o ouvir ao vivo.

Foi três vezes campeão nacional de beatbox e tem representado Portugal em competições e eventos internacionais.

O podcast, moderado pelo locutor da 88.8 JMFM, Ricardo Relvas, ficará disponível em breve no canal do Youtube do JM e nas plataformas Spotify e Apple Music.