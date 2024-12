Está a ser uma noite em grande na Calheta. O concerto de Natal acaba de arrancar com a cantora portuguesa a subir ao palco depois de uma curta intervenção do presidente da Câmara Municipal da Calheta.

O pavilhão está cheio. O tempo ajudou. A Orquestra Clássica está a abrilhantar a iniciativa inserida no programa de Natal da Autarquia.

O público, de todas as idades, vibra com as canções da também compositora e atriz. Está previsto que o concerto tenha a duração de uma hora e meia.