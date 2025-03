Este sábado, 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o grupo vocal feminino Ninfas do Atlântico, criado em 2014 e vencedor do Got Talent Portugal 2018, sobe ao palco para apresentar um repertório de música clássica moderna. E o mês de março encerra com a energia dos Combos de Música Moderna/Rock no dia 29, que trazem uma fusão de Pop, Rock, Blues, Funk e Soul, com a direção artística de Rodolfo Cró e Ricardo Dias.

Mas a presença do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Clode (CEAM) no MadeiraShopping não se limita à exposição. Atualmente, está a decorrer no MadeiraShopping o Ciclo de Concertos CEAM 2025, que reserva ainda várias datas até maio, sempre aos sábados, às 11h30.

Patente no Piso 0 do centro comercial, esta mostra destaca a evolução do Conservatório, através de imagens, painéis informativos e elementos interativos, que permitem aos visitantes conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição, tanto no ensino como na investigação e valorização do património musical madeirense.

A mostra está patente a partir de 07 de março e espelha o trabalho desta instituição e o seu impacto no património musical do arquipélago. Há ainda concertos a caminho.

Já abril será marcado pelo Ensemble de Cordofones Madeirenses, que atuará no dia 5. O grupo celebra a tradição e a diversidade sonora madeirense, utilizando instrumentos como braguinha, rajão e viola de arame.

O encerramento do ciclo, no dia 10 de maio, fica a cargo do Coro do Ensino Artístico Especializado (Coro EAE), onde cerca de 60 alunos, com um repertório que vai do clássico ao pop e rock, prometem um encerramento memorável para esta iniciativa.

Ambas as ações estão integradas no projeto “Cultura no Centro”, uma iniciativa presente nos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, com o objetivo de apoiar e promover artistas e entidades culturais regionais e nacionais.