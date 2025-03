A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje, pelas 21h30, o Quinteto de Sopros ‘Atlântida’ no Reid´s Palace A Belmond Hotel.

Neste concerto, o Quinteto de Sopros irá interpretar obras de dois períodos da História da Música Ocidental, do período clássico e do período moderno.

Do período clássico será uma obra do violoncelista, maestro e compositor alemão Franz Danzi; e do período moderno obras do pianista e compositor espanhol Manuel De Falla, considerado como uma grande referência no panorama musical da primeira metade do século XX; do compositor húngaro Ferenc Farkas cuja obra é constituída por mais de 700 títulos com origem na tradição musical húngara e italiana, bem como na dodecafonia, e inclui uma grande variedade de diferentes géneros tais como: óperas, musicais, balés, música incidental e cinematográfica, obras orquestrais, concertos, música de câmara, missas, oratórios, cantatas, coros e arranjos; no fim com o destacado bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla, cuja obra revolucionou o tango tradicional em um novo estilo denominado “nuevo tango”, incorporando elementos do jazz e da música clássica.

Sobre o Quinteto de Sopros “Atlântida”, este é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

É com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, músicos dedicados e experientes, que iremos apresentar no Reid´s Palace A Belmond Hotel, o programa pensado para esta ocasião.