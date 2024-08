O Facebook de vez em quando supreende-nos com momentos dignos de registo, como este, no calhau da Ponta do Sol, de uma tarde à beira-mar relaxante e animada.

As fotografias foram publicadas na página da Spot the Difference, serviço de entretenimento e animação de festas, que proporcionou na simpática vila um concerto musical coroado com um belíssimo pôr-do-sol.