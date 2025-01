O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia o novo ano dando continuidade ao ciclo de Concertos de Alunos para o ano 2025. Este ciclo, que incluirá apresentações de alunos do Curso Profissional de Instrumentista e do Curso Profissional de Instrumentista Jazz, terá a sua primeira apresentação no dia 10 de janeiro, conforme revelou o Conservatório, através de um comunicado. Os concertos decorrem sempre pelas 20h30, no Salão Nobre da instituição, com entrada livre.

“Os Concertos de Alunos visam evidenciar a qualidade técnica e artística dos estudantes do Conservatório, cujo mérito tem sido reconhecido tanto no mercado de trabalho como em concursos a nível nacional e internacional. Estes concertos, inseridos na Formação em Contexto de Trabalho dos formandos dos cursos profissionais, também têm como objetivo abrir as portas da instituição à comunidade e cumprir com a sua missão de serviço público”, pode ler-se na mesma nota.

O Conservatório adianta que, “ao longo do mês de janeiro, o público poderá apreciar vários instrumentos a interpretar obras de diversos compositores, de diferentes períodos da história da música ocidental, desde o barroco até à atualidade. Entre os compositores representados, estarão nomes como Tomaso Antonio Vitali, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Auguste de Bériot, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt, Piotr Ilitch Tchaikovski, Edvard Grieg, Jean Sibelius, Camille Saint-Saëns e Francisco Tárrega.”

Seguem as datas e as temáticas dos vários concertos inseridos neste ciclo, a decorrer durante o mês de janeiro: “Classical Strings Night” (Concerto de harpa e guitarra clássica) a 10 de janeiro; “Lyricism and Virtuosity” (Recital de violino), a 17 de janeiro; “Resonance & Rhythm” (Concerto de percussão), a 21 de janeiro; “Charming sounds” (Concerto de piano, violoncelo e música de câmara) a 24 de janeiro; “Romantic atmosphere” (Concerto de violino e acordeão) a 28 de janeiro; “Night with Piano Sound” (Recital de piano) a 31 de janeiro.