De 29 de fevereiro a 3 de março, são várias as atividades das quais poderá desfrutar no palco da FNAC Madeira.

Ora conheça as propostas que este estabelecimento tem para si:

VIOLINO COM JOÃO INÁCIO

29 QUI 19H00

Neste fim de tarde de quinta-feira visite a FNAC e deixe-se surpreender pelo som deste instrumento tocado ao vivo.

BOOK CLUB FNAC COM HUGO CASTRO ANDRADE

01 SEX 19H00

Participa neste encontro conduzido pelo conhecido Hugo Castro Andrade e descobre a seleção de livros do Book Club Estante Fnac deste mês. São eles: Tres Mulheres na Cidade, As Flores do Riso, O Grande Armazem dos Sonhos, Maniac e A Árvore Despida.

SARAH LINHARES

SUBTROPICAL

02 SÁB 17H00

Sarah Linhares tem estreia marcada no palco da FNAC. A artista canadiana com raízes madeirenses é cantora, compositora, produtora, escritora e performer. A sua música é uma mistura única de sons eletrónicos e percussão rítmica com vozes efémeras e cheias de alma. Escreveu, compôs e atuou em mais de vinte projetos, incluindo o seu primeiro álbum a solo, Messages From The Future, os cinco álbuns da sua banda francesa Pacific Shores, e é a voz principal do êxito de rádio português DJ Ride ‘Here Before’. Acaba de lançar o seu primeiro EP de sete canções, autoproduzido, intitulado Subtropical onde explora a sensualidade das emoções humanas cruas, o poder curativo da transformação e a relação entre o “reino divino” e físico.

HORA DO CONTO ESPECIAL COM AS AMIGAS DA PEQUENADA

03 DOM 11H30

Nesta manhã de domingo a FNAC convida os mais pequenos a ouvirem uma história. Uma atividade especial cheia de risos e gargalhadas com a ajuda das Amigas da Pequenada.

IRENE RODRIGUES & JOÃO INÁCIO

VIOSAXDUO

03 DOM 16H00

Nesta tarde deixe-se surpreender pelo som do violino de João Inácio e do saxofone interpretado por Irene Rodrigues. Os artistas trazem sonoridades internacionais de artistas como Leonard Cohen, Coldplay, Carson Parks e J. Hurwitz.