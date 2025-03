O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, volta a estar representado no concurso de Acordeão do Festival Folefest através da aluna de acordeão, Inês Ornelas.

Assim, sobe ao lugar mais alto do pódio, na categoria ‘D’, a mais avançada da competição, recebendo também o galardão de ‘Melhor Intérprete’ desta edição. As provas tiveram lugar no dia 2 de março, no Auditório do Templo da Poesia – Parque dos Poetas, em Oeiras.