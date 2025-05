A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, a primeira após a morte do Papa Francisco e a eleição de Leão XIV, acontecimentos que deverão marcar as celebrações, começa hoje, presidida pelo cardeal brasileiro Jaime Spengler.

Jaime Spengler, arcebispo metropolita de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, foi criado cardeal por Francisco, em dezembro de 2024, tendo participado no conclave que elegeu na quinta-feira o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost líder da Igreja Católica.

As celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio, 108 anos após os acontecimentos na Cova da Iria e nas quais são esperados milhares de fiéis, iniciam às 21:30, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a Celebração da Palavra, no recinto do santuário.

Na terça-feira, após a recitação do terço, às 09:00, na Capelinha das Aparições, começa, uma hora depois, a missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, no recinto.

Francisco, eleito Papa em 2013, morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos. Esteve no Santuário de Fátima por duas vezes: em maio de 2017, no centenário dos acontecimentos da Cova da Iria e para canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto, e em agosto de 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa na quinta-feira, ao fim de dois dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos da América, tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Para esta peregrinação, a primeira grande peregrinação do ano ao maior templo mariano do país, o dispositivo de segurança é de cerca de 240 militares, anunciou a Guarda Nacional Republicana.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aciona hoje uma operação de dois dias para garantir a segurança dos peregrinos, contando com mais de 300 operacionais, dos quais 170 provenientes de diversos corpos de bombeiros da região.