O Papa faleceu esta manhã na sequência de um acidente vascular cerebral (Ictus Cerebri), a que se seguiu um coma com “colapso cardiovascular irreversível”, refere o documento de constatação oficial da morte.

“Certifico que Sua Santidade Francisco (Jorge Mario Bergoglio), nascido em Buenos Aires (Argentina) a 17 de dezembro de 1936, residente na Cidade do Vaticano, cidadão do Vaticano, faleceu às 07h35 do dia 21/04/2025 no seu apartamento na Domus Santa Marta (Cidade do Vaticano)”, refere o texto, assinado pelo responsável da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, Andrea Arcangeli, e enviado hoje aos jornalistas.

O responsável assinala ainda que o Papa sofria de um “anterior episódio de insuficiência respiratória aguda em pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo II”.

A determinação da morte foi efetuada por “registo eletrocardiotanatográfico”.

“Declaro que as causas da morte, segundo a minha ciência e consciência, são as indicadas acima”, conclui o documento.

O cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, presidiu ao rito da verificação da morte e da colocação do corpo do Papa no caixão, na capela da Casa de Santa Marta.

Este é um rito previsto no ‘Ordo Exsequiarum Romani Pontificis’ (n.ºs 21-40) e tem participação do decano do Colégio Cardinalício, familiares do Papa, do diretor e do vice-diretor da Direção da Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.

A primeira congregação geral (reunião) dos cardeais vai ter lugar na terça-feira, com os membros do Colégio Cardinalício que já se encontram em Roma e os outros que conseguiram chegar à capital italiana nas últimas horas.

O Papa morreu na Casa de Santa Marta, onde se encontrava em convalescença desde 23 de março, após um internamento de 38 dias no Hospital Gemelli, devido a problemas respiratórios.

O anúncio foi feito pelo cardeal camerlengo: “Queridos irmãos e irmãs, é com profunda dor que devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 07h35 desta manhã, o Bispo de Roma Francisco regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja”.