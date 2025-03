O Papa Francisco apelou hoje às “famílias divididas” para que encontrem “no perdão a cura das suas feridas” para que possam “olhar para a frente com esperança”, noticia a agência Efe.

No seu vídeo mensal com as intenções de oração para o mês de março, dedicado às famílias e divulgado hoje pela Santa Fé, o chefe da Igreja Católica lembra ainda que “não há famílias perfeitas”.

“Rezemos para que as famílias divididas possam encontrar no perdão a cura das suas feridas, redescobrindo, mesmo nas suas diferenças, as riquezas de cada um”, apelou Francisco, citado pela Efe, numa altura em que permanece hospitalizado na Policlínica Gemelli, em Roma.

Francisco, que segundo fontes do Vaticano ainda não está fora de perigo, sublinhou a importância do perdão no seio da família, observando que “as diferenças também podem provocar conflitos e feridas dolorosas”.

“Todos nós sonhamos com uma família bonita e perfeita. Mas não existe uma família perfeita. Cada família tem os seus problemas e também as suas grandes alegrias”, apontou.

Mas, realçou, “o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão”, sentimento que, segundo Francisco, “renova sempre a família” e “faz olhar para a frente com esperança”.

Alertando que nem sempre se conseguem os desejados “finais felizes”, o Papa assegurou que “a graça de Deus” dá a “força para perdoar e traz a paz”, porque “liberta da tristeza e, sobretudo, do ressentimento”.

O Papa Francisco está internado há 19 dias devido a problemas respiratórios.