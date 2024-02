De 19 a 24 de fevereiro, o Padre Carlos Macedo dinamizará uma semana de Evangelização na Madeira, tendo por tema central “Maria-mulher da nova Aurora”.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o sacerdote Dehoniano inicia a sua missão no dia 20 de fevereiro, terça-feira, com atendimento ao público, na Capela do Bom Jesus (Funchal), das 10h00-13h00 e 14h00-18h00, seguido de eucaristia, um momento aberto ao público interessado para confissões e orientação espiritual.

Já no dia 21, quarta-feira, será celebrada uma eucaristia, pelas 19 horas, na Igreja do Colégio, ao passo que no dia seguinte, dia 22, o padre Carlos Macedo celebrará, pelas 19h30, uma missa no Convento da Caldeira, em Câmara de Lobos.

No dia 23 de fevereiro, sexta-feira, o sacerdote estará na Capela do Bom Jesus, no Funchal, para atendimento ao público, das 10h00-13h00 e 14h00-18h00, seguido de eucaristia.

Por fim, a 24 de fevereiro, no sábado, o Padre Carlos Macedo participará na recitação comunitária do Santo Rosário com um grupo de cristãos, na Rua Fernão de Ornelas (junto ao Largo do Phelps), seguindo-se a celebração de Eucaristia e Adoração ao Santíssimo Sacramento, das 11h00 às 12h30, na Capela do Bom Jesus, no Funchal. Posteriormente, regressa a Lisboa, no final da tarde.

Recorde-se que, este sacerdote Dehoniano esteve na Madeira, à frente da Paróquia de São João, no concelho da Ribeira Brava, durante muitos anos, na década de 90, tendo criado laços de grande comunhão com a população madeirense, e tem vindo a desenvolver um trabalho intenso de Evangelização no Continente, de norte a sul do país e ilhas, também como diretor espiritual de mais de 20 grupos de oração ligados à Associação Caminhos de Maria.

É conhecida também a vertente profundamente Mariana deste sacerdote que, ao longo de mais de duas décadas, tem levado milhares de peregrinos ao Santuário de Medjugorje, onde muitas conversões têm acontecido ao longo dos 42 anos de aparições da Virgem Maria.

Para além de Medjugorje, outras peregrinações são também realizados anualmente, como ao Santuário de Lourdes, mas também a Garabandal e a outros centros de culto, pela Associação Caminhos de Maria, numa espiritualidade muito forte a Maria, como porta do Céu, que leva os peregrinos ao essencial, a Jesus.