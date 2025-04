Pagelas, medalhas ou terços com imagens do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira, começaram a esgotar nos quiosques e lojas perto da Basílica de São Pedro, com muitos artigos comprados por atacado pelos fiéis, para recordarem estes dias.

“Só a uma senhora vendi 90 terços”, diz Eugénio, que trabalha num quiosque de venda de artigos religiosos, na Praça Maior a 50 metros da Praça de São Pedro.

“Eu queria 10 medalhas destas”, afirmou, quase de imediato, Marie Salva, uma francesa que está em Roma e que quer levar lembranças para a família.

“Sou católica, já tenho muitas recordações de Roma. Mas o Papa Francisco é especial e sei que há pessoas que querem ter algo que lhes recorde uma pessoa tão boa”, afirmou Maria Salva, cerca de 60 anos.

A febre da compra de recordações lembra a Eugénio os tempos de João Paulo II, um sinal da devoção universal de Francisco, mesmo entre quem não é católico.

“Quando chegam os chineses e japoneses levam tudo o que tenha”, explicou.

Já pediu ao fornecedor mais terços, porque já esgotou os que tinha para vender. Agora, está a vender os de uma outra loja, mais afastada do Vaticano.

“As pessoas vão ver a urna na Basílica e depois querem ter uma coisa que lhes lembre este momento”, explica Artur, que trabalha numa loja de ‘souvenirs’ turísticos perto da rua da Conciliação, defronte da Praça de São Pedro.

A australiana Astrid é um desses exemplos. “Fui ver o Papa e quero levar algumas coisas para a família, lá em casa”, explicou à Lusa a turista que incluiu Roma na viagem de três semanas que está a fazer pela Europa.

Se Francisco é um ícone nos artigos religiosos, o seu antecessor é menos visível.

Bento XVI já pouco destaque tem nas montras, ao contrário de João Paulo II, que ainda é capa de calendários em 2025.

Mas a estrela maior é Francisco, uma tendência que se tem acentuado ao longo do pontificado, até pela grande procura dos latino-americanos.

Bento XVI “foi um bom Papa, mas este é mais carismático”, reconhece Eugénio.

E o futuro Papa? Eugénio não sabe e diz que o mais importante é o futuro da Igreja.

“Eu vendo estas coisas, mas sou católico. Quero é o bem da Igreja e o nosso bem”, mas “se ele for carismático, será melhor para as vendas”, admitiu.

O corpo de Francisco foi exposto para ser velado na quarta-feira e as exéquias irão terminar com despedidas solenes no sábado, com a transferência para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimónia de sepultamento, como havia sido pedido pelo Papa, com uma única inscrição: “Franciscus”.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.