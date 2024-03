A inscrição no IX Congresso de Maria Auxiliadora pode ser realizada no sítio online do encontro, através do preenchimento de um formulário.

“Quando nos foi solicitado e indicado este tema ‘Dar-te-ei a Mestra’, era por estarmos a querer evidenciar e recordar o sonho que São João Bosco teve há 200 anos e achamos que este é um sonho que não foi feito há 200 anos. É um sonho que continua a alimentar as nossas vidas no dia de hoje. Portanto, nós continuamos a sonhar, como ele sonhou, mas sempre guiados sob a proteção da Nossa Senhora”, referiu.

O encontro já conta com 476 inscrições, de vários continentes – Europa, África, América do Sul -, sendo 364 delas individuais e 112 de sete grupos de família salesiana.

No primeiro dia, 29 de agosto, os congressistas chegam a Fátima e, pelas 17h30, decorre a cerimónia de abertura, que é seguida, às 19h, de uma eucaristia presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

“Dias fortes do Congresso serão os dias 30 e 31. Quando digo dias fortes, são aqueles dias em que estão pensados como conferências e com testemunhos. Gostaria de realçar [...] a conferência de abertura, feita pelo sr. Reitor do Santuário de Fátima”, destaca o padre António Marcelino.

“Pedimos ao sr. Reitor que nos fizesse esta conferência de abertura, precisamente sobre a história e a mensagem de Fátima, para que todos possamos, os portugueses, recordá-la ou reavivá-la e aqueles que vêm pela primeira vez, conhecê-la”, adiantou.

Nomes como o padre Andrea Bozzolo, reitor da Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma; padre Juan José Bartolomé, biblista espanhol; a irmã Adriana Silva Castillo, Filha de Maria Auxiliadora (congregação), e Maria Rita Scrimieri, psicóloga e psicoterapeuta, são os oradores convidados.

Além destas figuras, o bispo auxiliar de Donetsk, na Ucrânia, D. Maksym Ryabukha vai marcar presença no encontro e dar o testemunho sobre viver o sonho de São João Bosco no meio de uma comunidade em guerra.

“O sr. Bispo não poderá estar durante todo o congresso por motivos de agenda. Provavelmente, porque o pastor tem que estar no terreno, tem que estar com as suas ovelhas. Presumo que ele, ao não poder estar durante todo o congresso, quer mesmo vincar isso, tem que estar com o seu povo mártir. Mas disponibilizou-se e quer muito estar neste local de paz, neste local de oração”, ressaltou o padre António Marcelino.

No sábado, dia 31 de agosto, D. Maksym, salesiano, vai presidir à oração do terço, às 21h30, e à procissão das velas, num dia que a organização prevê, como habitualmente nestas datas, grande participação de fiéis.

“Estamos convencidos que os muitos milhares de peregrinos que vão estar ali neste último dia de agosto, se vão unir à sua oração, se vão unir à sua causa, que é a nossa. É de todos aqueles que não gostam da guerra e ninguém gosta da guerra”, sublinhou.