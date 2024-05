Termina hoje o mês de maio dedicado à devoção da Virgem Maria, Mãe de Deus.

Durante estes 31 dias, os cristãos rezaram nas suas paróquias pela paz no mundo, pela intercessão de Nossa Senhora na cura de doenças, pelas famílias, mas também para agradecer graças alcançadas. Ao final da tarde desta sexta-feira, muitas paróquias vão realizar a eucaristia seguida de procissão das velas.

É o caso da paróquia do Monte que, a partir das 20h30, no Santuário da Paz, no Terreiro da Luta, vai ocorrer missa e procissão das velas. Será um momento de oração pela paz.

Em Câmara de Lobos, na paróquia de São Sebastião, a celebração da missa é às 20h00 seguida de procissão das velas. Em Machico, na paróquia da Ribeira Seca, a concentração na igreja é às 20h00 dando início a uma ‘Caminhada em Oração com Maria à volta da Ribeira Seca’.

Na paróquia do Piquinho, no sítio do Marco, capela de Nossa Senhora das Preces, o encerramento do mês com missa campal às 19h00 seguida de procissão e terço. Na Ponta do Sol, a paróquia dos Canhas realiza a procissão das velas às 21h00, a partir do Monumento a Santa Teresinha, em direção à Igreja onde se realiza a eucaristia. A Ação Católica Rural das paróquias de santana promove com início às 19h00, “Caminhando com Maria”, cujo ponto de encontro é no Centro Social da Silveira.

‘Traz a tua vela e uma flor branca, junta-te a nós’ é assim que surge o convite para a caminhada desta última sexta-feira do mês.