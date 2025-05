O decano do Colégio Cardinalício disse esperar que fumo branco possa ser visto hoje à tarde para indicar que os 133 cardeais eleitores, fechados desde quarta-feira na Capela Sistina, elegeram um novo Papa.

“Espero que no meu regresso a Roma, esta noite, encontre fumo branco (...) e seja eleito o Papa que a Igreja [Católica] e o mundo precisam hoje”, disse o cardeal Giovanni Battista Re, em Pompeia, no sul de Itália, onde se deslocou para uma cerimónia religiosa.

Os dois primeiros fumos foram negros, indicando que os cardeais não conseguiram eleger um novo Papa após as duas votações realizadas esta manhã na Capela Sistina e na quarta-feira no início do conclave.

Por isso, espera-se um novo fumo esta noite, pelas 19:00 locais (18:00 em Lisboa), embora se os cardeais chegarem a acordo na primeira votação, possa sair fumo branco da chaminé do telhado da Capela Sistina pelas 17:00 locais (16:00).

De acordo com as regras do Vaticano, são necessários dois terços dos votos para ser eleito Papa. Como há 133 cardeais eleitores, é necessário um mínimo de 89 votos.

O novo Papa “terá sobretudo de tentar reforçar a fé em Deus neste mundo caracterizado pelo progresso tecnológico, mas no aspeto espiritual nota-se um certo esquecimento de Deus, pelo que é necessário um despertar”, acrescentou o cardeal, lembrando algumas das passagens da homília na missa que antecedeu o início do conclave, na quarta-feira.

Re, de 91 anos, foi responsável por alguns preparativos do conclave, incluindo as congregações gerais de cardeais, bem como por oficiar o funeral do Papa Francisco, que morreu a 21 de abril aos 88 anos, e a missa pré-conclave.

Por ter mais de 80 anos, Re não participa no conclave, sendo o lugar do decano dos cardeais ocupado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, o primeiro dos cardeais-bispos e um dos principais favoritos à sucessão de Francisco (2013-2025).

Ao final de cada conjunto de votações, duas de manhã e duas de tarde, os boletins serão queimados e serão adicionados químicos para garantir que o fumo seja negro, no caso de uma votação não conclusiva, ou branco, no caso de uma votação que eleja o 267.º líder da Igreja Católica.

Ao fim de três dias de votação sem uma maioria de dois terços, os cardeais suspendem a votação durante um dia.

Depois da eleição e do fumo branco, o novo Papa escolhe um nome e é apresentado aos fiéis presentes na Praça de São Pedro.

Nessa ocasião, o conclave termina e os cardeais deixam a Casa de Santa Marta. Só dias depois, como é tradição na Igreja Católica, é que o novo Papa preside à missa de início do pontificado.