Amanhã, dia 11 de março, a partir das 10 horas, haverá duas comunicações: “O Mercado dos Cruzeiros”, por Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e “Transportes Marítimos”, por Duarte Rodrigues, diretor de Operações do Grupo Sousa. A moderação fica a cargo de Maria do Carmo Vieira.

A edição deste ano tem hoje a cerimónia de abertura, pelas 15h15 horas, com uma intervenção do presidente do Conselho Executivo, António Pires. De seguida Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, vai falar sobre a “Importância da Economia Azul na Economia Regional” e Pedro Mendes Gomes, da Rota dos Cetáceos na Madeira, turismo recreativo e charters de luxo, fala sobre “Atividades Marítimo-Turísticas”. Sara Drummond modera a sessão.

Ainda amanhã, às 15:15 horas, Brício Araújo, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, vem à Francisco Franco abordar o “Ordenamento do Espaço Marítimo. Desafios legislativos”, com moderação de Jaime Freitas.

A XI Semana da Economia e Gestão prossegue na quinta-feira, dia 13 de março, com mais duas comunicações, entre as 10 e as 11:30 horas, moderadas por Sara Drummond Borges. João Canning Clode, Investigador Principal e Coordenador do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, polo da Madeira, disserta sobre “Investigação Científica dos Oceanos” e Carlos Baptista, gestor, fundador e sócio-gerente da MarisMar, Aquicultura Marinha Lda, aborda a “Aquicultura na RAM”.

“Potencialidades e Desafios das Pescas” é o tema da comunicação do última dia da XI Semana da Economia e Gestão da Francisco Franco. Está a cargo de Cláudia Monteiro de Aguiar, secretária de Estado das Pescas do XXIV Governo da República Portuguesa. Helena Lino é a moderadora.

O encerramento da Semana está previsto para as 11:30 horas com uma intervenção da delegada do Grupo de Economia e Contabilidade da Escola Secundária de Francisco Franco, Sara Drummond Borges.