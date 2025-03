O vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, participou no workshop da 2.ª edição do “Seminário de Novas Tecnologias no Socorro (NTS),” organizado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito do “março Mês da Proteção Civil.” O evento contou com demonstrações práticas de socorro utilizando novas tecnologias, e visou trazer à Madeira uma amostra da Interschutz, a grande feira internacional de fogo e proteção civil.

Bruno Pereira destacou a importância do evento para mostrar inovações tecnológicas, incluindo automóveis elétricos para treinamento e painéis fotovoltaicos. O autarca também mencionou a parceria entre os Bombeiros Sapadores do Funchal e o grupo Renault, que forneceu viaturas para treinamento e contribuiu para a formação em desencarceramento. A colaboração permitiu testar soluções tecnológicas em viaturas modernas, tornando os exercícios mais realistas e eficazes.

O seminário, que durou três dias, reuniu bombeiros e profissionais de diversas regiões e contou com palestras nos primeiros dois dias, seguidas de demonstrações práticas no último dia.