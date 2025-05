Realizar-se-á na Casa do Povo da Calheta no dia 31 de maio, entre as 09h00 e as 18h00, um workshop de cake design para quem quer aprender a transformar bolos em verdadeiras obras de arte.

Neste Workshop, os participantes vão aprender a cortar, rechear, nivelar e cobrir bolos com pasta de açúcar; criar decorações incríveis em pasta de açúcar; modelar um bonequinho em 3D; e trabalhar com folha de hóstia para fazer balões decorativos.

A formadora será Luz Quintal.

As inscrições são limitadas. Para o efeito, deverá contactar o email academia@acaporama.org ou os números 291761460/291822300.