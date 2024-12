Há cada vez mais jovens a participar nos programas de voluntariado promovidos pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRTJ) através da Direção Regional de Juventude (DRJ).

“A aposta do Governo Regional na implementação de projetos de voluntariado é diversificada, com programas que promovem ações de voluntariado ao nível regional, nacional e europeu. Constatámos com satisfação que tem havido um aumento da participação juvenil nestas iniciativas, particularmente este ano, e assim desejamos que continue”, adiantou esta quarta-feira a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRTJ) através da Direção Regional de Juventude.

Ana Sousa encerrou, esta quarta-feira, os trabalhos da segunda edição do fórum ‘Voluntariado Juvenil’ que juntou cerca de 90 jovens no auditório do Museu Casa da Luz.

“Estes são momentos para reforçar as parcerias para a prática do voluntariado e para a participação cívica dos jovens, bem como estabelecer um reforço de cooperação com as entidades que acolhem os jovens no desenvolvimento dos seus projetos ao abrigo de programas de voluntariado promovidos pela Direção Regional de Juventude”, afirmou a governante.

De referir que o programa ‘Voluntariado Juvenil’ juntou 247 voluntários integrados em 65 projetos. A DRJ promove ainda, em parceria com o Governo dos Açores, o programa ‘Academia do Jovem Voluntário’ com 24 voluntários.